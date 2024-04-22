تموين الإسكندرية: التحفظ على 12 جوال دقيق قبل استخدامها خارج المخابز البلدية

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بـ«تموين الإسكندرية»، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، للرقابة على المخابز، أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية، بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والأفرنجية.

حملات تموينية على المخابز

وأشار «القلش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن إدارة «تموين العامرية»، برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين، نفذت حملة تموينية على المخابز السياحية، أسفرت عن الآتي:

- ضبط أحد المخابز السياحية لحيازته 5 أجولة دقيق بلدي يستخدم فقط في المخابز البلدية، المدعمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم، بإجمالي 250 كجم دقيق بلدي مدعم، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب النشاط.

- ضبط مخبز سياحي؛ لحيازته 5 أجولة دقيق بلدي مدعم، يستخدم فقط في إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية المدعمة، أخفاها صاحب المخبز عن طريق تعبئتها في عبوات دقيق فاخر، بهدف الغش والتدليس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب النشاط، والتحفظ على الدقيق، بإجمالي وزن 250 كجم.

- ضبط مخبز سياحي؛ لحيازته جوالين دقيق بلدي مدعم، يستخدم فقط في إنتاج الخبز البلدى المدعم بالمخابز البلدية المدعمة، وجرى التحفظ على المضبوطات بإجمالي وزن 100 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب النشاط.

- تحرير عدد 6 محاضر عدم إعلان عن أسعار بيع الخبز الفينو لمخابز أفرنجية وأوزانه، طبقا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024.

- تحرير محضر بيع بأزيد من السعر المحدد لأحد المخابز السياحية، طبقا للتوجية الوزاري رقم 15 لسنة 2024، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفات.