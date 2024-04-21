«تموين الإسكندرية»: حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق في برج العرب

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن إدارة تموين برج العرب شنت حملة تموينية على المخابز والأسواق لضبط الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين، وخاصة في الدعم الذي تقدمة الدولة للمواطنين للحفاظ على مقدرات الدولة، وأسفرت الحملة عن التالي:.

حملات على المخابز والأسواق

- ضبط مخبز بلدي لتجميعه 47 بطاقة تموينية بغرض الضرب الوهمي والتربح غير المشروع من فارق الدعم.

- تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية.

- تحرير محضر بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي لأحد مستودعات البوتاجاز.

-تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية.

-تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار.

حرر كل محضر على حدة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.