مفاجأة في طقس الأيام المقبلة.. موعد انخفاض الحرارة 7 درجات وسقوط أمطار رعدية
كتب:
إحسان شعبان
07:43 م | الإثنين 22 أبريل 2024
حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، إذ تتعرض المحافظات إلى عودة سقوط الأمطار الرعدية، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 6 إلى 7 درجات مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات
وحول حالة الطقس الأيام المقبلة تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، يوم الجمعة 6 أبريل، بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7 درجات، كما أوضح بيان «الأرصاد» تعرض محافظات «البحر الأحمر، جنوب سيناء، سوهاج، الأقصر، أسوان، قنا، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا»، وتكون متوسطة إلى رعدية.
فرص سقوط الأمطار الرعدية
كما تنشط يوم الجمعة 6 أبريل الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف المحافظات، إذ تتعرض المحافظات خلال الأسبوع الجاري إلى موجة من الطقس الحار وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يستمر حتى الخميس 5 أبريل، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، حار على السواحل الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.