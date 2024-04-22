مفاجأة في طقس الأيام المقبلة.. موعد انخفاض الحرارة 7 درجات وسقوط أمطار رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، إذ تتعرض المحافظات إلى عودة سقوط الأمطار الرعدية، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 6 إلى 7 درجات مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وحول حالة الطقس الأيام المقبلة تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، يوم الجمعة 6 أبريل، بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7 درجات، كما أوضح بيان «الأرصاد» تعرض محافظات «البحر الأحمر، جنوب سيناء، سوهاج، الأقصر، أسوان، قنا، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا»، وتكون متوسطة إلى رعدية.

فرص سقوط الأمطار الرعدية

كما تنشط يوم الجمعة 6 أبريل الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف المحافظات، إذ تتعرض المحافظات خلال الأسبوع الجاري إلى موجة من الطقس الحار وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يستمر حتى الخميس 5 أبريل، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، حار على السواحل الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.