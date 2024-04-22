10 نصائح لتجنب مخاطر رياح الخماسين.. أغلقوا النوافذ وابتعدوا عن القيادة

مع انتصاف فصل الربيع، تلوح في الأفق عاصفة من غبار ورمال، تعرف باسم رياح الخماسين، هذه العاصفة التي تهدد سلام الأيام الهادئة، تثير القلق والخوف بسبب المخاطر التي من الممكن أن تجلبها لبعض الفئات، التي تعاني من أمراض مزمنة تتأثر بحالة الطقس بشكل كبير.

ترصد «الوطن» في السطور التالية أهم النصائح الواجب اتباعها للواقية من مخاطر رياح الخماسين، المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة وفقًا للدكتور أمجد الحداد، عضو جمعية الحساسية والمناعة.

نصائح لتجنب رياح الخماسين

من الضروري متابعة التنبؤات الجوية بشكل مستمر، من أجل الوقوف على إمكانية النزول والتعرض للرياح والأتربة التي تسيطر على الأحوال الجوية من عدمها، إذ يجب الحرص على متابعة التنبؤات الجوية من مصادر موثوقة مثل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمعرفة توقيت وموقع رياح الخماسين وشدة تأثيره، حسبما أكد «الحداد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

يقول عضو جمعية الحساسية والمناعة، أنه يجب تأمين المنزل والتأكد من إحكام إغلاق النوافذ والأبواب، وتثبيت أي أشياء فضفاضة في الخارج مثل الأطباق الفضائية أو لافتات الإعلانات، إلى جانب ضرورة توفر الاحتياجات الغذائية، وذلك حال حدث العديد من التقلبات التي تمنع بعض الفئات من الخروج لتفادي حالة الطقس غير المستقرة، وعلى رأسهم كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية.

اغلقوا النوافذ ولا تتركوا منازلكم

يضيف «الحداد»: في أيام الذروة التي تشهد نشاطًا كبيرًا للرياح والأتربة وعدم وضوح الرؤية، يجب تجنب القيادة أثناء عاصفة الخماسين، خاصة على الطرق السريعة المفتوحة، إلى جانب ذلك إغلاق المنافذ لمنع تدفق الغبار إلى المنزل.

في أثناء نشاط الرياح السريع، يجب تفادي الخروج من المنزل قدر الإمكان إلا للضرورة، إلى جانب تجنب الخروج من المنزل في أثناء عاصفة الخماسين، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض التنفسية هكذا أوضح عضو جمعية الحساسية والمناعة.

ويختتم حديثه بالإشارة إلى أنه من الضروري أيضًا ارتداء ملابس واقية إذا اضطررت للخروج، مثل الكمامة والنظارات الشمسية والقبعات، إلى جانب كثرة تناول الماء، لتفادي الجفاف والحفاظ على ترطيب جسدك.