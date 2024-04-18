رياح محملة بالرمال والأتربة تضرب المنيا.. تحذير لهذه الفئات

تشهد محافظة المنيا مساء اليوم الخميس نشاطًا ملحوظًا لرياح محملة بالرمال والأتربة، مما أدى إلى انخفاض الرؤية في بعض المناطق، وبلغت درجات الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

ارتداء الكمامات والنظارات الواقية

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر للرياح والأتربة، ونصحت بارتداء الكمامات والنظارات الواقية لتجنب تهيج العينين والجهاز التنفسي، كما حذرت من خطر حدوث عواصف رملية مفاجئة، ونصحت السائقين بتوخي الحذر على الطرقات.

تنظيف الشوارع من الرمال المتراكمة

ونصحت محافظة المنيا خلال بيان أصدره الديوان العام، بضرورة تنظيف الشوارع من الرمال المتراكمة، خاصة في المناطق المزدحمة، لتسهيل حركة المرور، كما نصحت كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة بتجنب الخروج من المنازل قدر الإمكان، أو على الأقل ارتداء ملابس واقية من الغبار والأتربة.

ونتيجة لظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، ناشدت محافظة المنيا جميع المواطنين توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة العامة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، فيما نشرت إدارة المرور فرق علي الطرق السريغة الزراعية والصحراوية لمتابعة حالة السير ومنع حدوث حوادث طرق بسبب موجة الطقس السئ والرياح الخماسينية.