«الأرصاد» تحذر سكان 24 محافظة من طقس الأربعاء والخميس: ذروة رياح الخماسين

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سكان المدن والقرى والنجوع البعيدة في 24 محافظة من طقس يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بسبب تأثير نشاط للرياح الشديد السخونة تتعرض لها البلاد.

«الأرصاد» تحذّر سكان 24 محافظة من رياح الخماسين

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير لها، تعرض البلاد لتأثير رياح الخماسين النشطة على معظم الأنحاء كافة، بسرعات تصل أحيانًا إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وذلك على معظم المدن والمحافظات، وهي رياح شديد السخونة قادمة من صحراء الجزيرة العربية وصحراء الجزيرة العربية، بدءا من الثلاثاء المقبل، إلا ان ذروة تأثيرها سيكون يومي الأربعاء والخميس، إذ تعمل على رفع قيم الحرارة بين 10 إلى 11 درجة على 10 محافظات «الجيزة، القليوبية، القاهرة، والغربية، وجنوب سيناء، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان»، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 إلى 41 درجة خلال ساعات النهار.

ارتفاع درجات الحرارة

فيما تشهد 14 محافظة وهي «السواحل الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ومطروح، والمنوفية، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، وشمال سيناء، والبحر الأحمر» ارتفاعًا في قيم الحرارة العظمى من 7 إلى 8، وتتراوح درجات الحرارة من 35 إلى 37 درجة خلال النهار.