القاهرة الكبرى على موعد مع الرياح المثيرة للرمال.. «الأرصاد» تحذر

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تأثر السواحل الشمالية الغربية بالرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وتصل إلى القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة.

الرياح قد تصل إلى القاهرة

أضافت الأرصاد في بيان لها على «فيسبوك» منذ قليل، أنه من المتوقع أن تتقدم الرياح إلى مناطق من الوجه البحرى خلال فترات الليل، وتكون هناك فرص لتقدم الرياح إلى القاهرة الكبرى، لتتأثر بالرمال المثارة الخفيفة.

انخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق

وفي السياق ذاته، أوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة غدا الخميس، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حتى وإن ظل الطقس حارا على أغلب أنحاء البلاد، ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 30 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية 23 درجة مئوية، ليسود عليها طقس دافئ.