أتوبيس الفن الجميل ينظم فعاليات للأطفال الأيتام في المتحف المصري (صور)

شهد المتحف المصري جولة لعدد من أطفال دار أيتام مصر المحروسة، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن فعاليات برنامج «أتوبيس الفن الجميل»، المعد خلال شهر أبريل الحالي.

جولة الأطفال في المتحف المصري

بدأت الفعاليات بتفقد الأطفال للمتحف والتعرف على تاريخ إنشائه، وأهم مقتنياته الأثرية منذ أن كان موقعه بحديقة الأزبكية، وحتى نقله إلى قاعة العرض الثانية بقلعة صلاح الدين.

قصة إنشاء المتحف المصري

كما تعرف الأطفال خلال الجولة على تفاصيل فكرة إنشاء متحف يضم مجموعة من الآثار على شاطيء النيل بمنطقة بولاق، لصاحبها عالم المصريات الفرنسي أوجوست مارييت، وكذلك تفاصيل نقل هذه الآثار إلى قصر الخديوي إسماعيل بالجيزة عندما تعرضت إلى خطر الفيضان، تم نقلها إلى ملحق خاص بقصر الخديوي إسماعيل بالجيزة، إلى أن جاء عالم المصريات جاستون ماسبيرو عام 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني وافتح مبنى المتحف الجديد في موقعه الحالي بميدان التحرير في قلب القاهرة، ليصبح واحدا من أكبر المتاحف على مستوى العالم.

وأعقب ذلك ورشة تصميم لوحات عن تاريخ مصر القديم باستخدام ألوان الأكريليك وورق الكانسون للفنانة غادة عبد النبي، بجانب مسابقة ثقافية تنفيذ يمنى حسين.

واصطحب أتوبيس الفن الجميل أطفال مدرسة حسن باشا في جولة مماثلة تضمنت لقاء حواريا مع الأطفال، ومسابقة ثقافية عن تاريخ الحضارة المصرية القديمة تقديم شريهان فتحي، واختتم اليوم بورشة تصميم لوحات فنية باستخدام الكانسون وألوان الفلوماستر.