«الأورمان»: مستعدون لتمويل أي حرفي لبناء مشروعه الخاص

كشف ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، آخر الأعمال الخيرية للجمعية، قائلا إنّ هناك أكثر من 289 منزلًا يتم بناؤهم في 10 قرى بمختلف محافظات الجمهورية، للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

الأعمال الخيرية لجمعية الأورمان

وأضاف «شعبان» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والمُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّه بجانب المنازل التي تُبنى من قبل الجمعية، ننفذ مدارس ومستشفيات ووحدات طبية، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات المشاركة.

مساعدات جمعية الأورمان

وأوضح «شعبان»، أن جمعية الأورمان تنفذ ملحمة إيجابية وتنموية تُحقق على أرض مصر وللمجتمع المدني، مواصلًا: «أي حد حرفي أو مهني على أرض مصر عايز مشروع، الأورمان وكافة الجمعيات والتحالف الوطني، جاهزين عشان يساعدوه بس يشتغل، لأن كلنا قلب واحد ويد واحدة».