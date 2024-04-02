«الزراعة» تحسم الجدل حول فتح حديقة حيوان الجيزة و«الأورمان» خلال العيد

حسمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الجدل حول فتح حديقة الحيوان والأورمان خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

الأرومان وحديقة الحيوان مغلقتان

وقال أحمد أبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات اليوم، إن حديقة حيوان الجيزة والأورمان مغلقتان خلال العيد لأنهما تخضان لعمليات التطوير من خلال التحالف المصري الذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وتحت إشراف الإتحاد الدولي والأفريقي لحدائق الحيوان، وذلك بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب الاستشارية الهندسية العالمية.

فتح حديقة الأسماك بالجبلاية

وفيما يتعلق بحديقة الأسماك بالجبلاية بمنطقة الزمالك، أكد أنها مفتوحة أمام المواطنين خلال أجازة العيد وطول العام، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بحدائق الحيوان في بعض المحافظات مثل الفيوم والإسكندرية وكفر الشيخ وبني سويف والشرقية فإنها ستكون مفتوحة أمام الجهور.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال المواطنين بزيادة منافذ بيع التذاكر وصيانة مظلات الحماية من الشمس ومنع الأجازات بين العاملين.