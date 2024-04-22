هاني شاكر يجري بروفات استعدادا لحفل عيد الربيع (صور)

يحيي الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا بفرقته الموسيقية، بقيادة الدكتور مصطفى حلمي يوم الاثنين الموافق 29 أبريل الجاري، بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء حتى 11 مساء.

ونشر هاني شاكر صورا للبروفات الخاصة بالحفل، وكتب عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»: «صور من بروفات حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم 29 أبريل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية».

وحددت «الأوبرا»، أسعار حفل هاني شاكر، بفئات 500 جنيه، و750 جنيها، و100 جنيه.

ويجرى شراء تذاكر الحفل أو نلاين من تطبيق «تذكرتي»، أو من شباك التذاكر طوال الأسبوع من العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء.

ضوابط حضور حفلات الأوبرا

وقالت دار الأوبرا المصرية، في بيان سابق، فيما يخص الحفل إنّها غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك، وضرورة الالتزام بالجلوس فقط في المقعد الذي جرى حجزه واستلام تذكرته، كما لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر، مع بعض الشروط التالية.

- تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة، مع الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية عند دخول المسرح الكبير.

- ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ممنوع التصوير.

- غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة.