هاني شاكر يحيي حفل عيد الفطر في لبنان 13 أبريل

أعلن الفنان هاني شاكر، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» إحياء حفل عيد الفطر في لبنان.

وشاركت صحفة هاني شاكر، الجمهور البوستر الدعائي للحفل: «أمير الغناء العربي هاني شاكر يحيي حفل عيد الفطر يوم 13 أبريل في لبنان».

آخر أعمال هاني شاكر

وطرح مؤخرًا هاني شاكر أغنية «انسى اللي خان» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، كما حقق نجاحًا كبيرًا بأغنية «بلاد البخت» وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري، وتوزيع ميدو مزيكا.