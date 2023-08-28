هاني شاكر يسعد جمهوره في حفل «كامل العدد» بمسرح المحكى

رسم البهجة على وجوه الحضور، ووقف الأطفال على المقاعد يهتفون بكلمات الأغانى، وظلت الأعداد تتزايد حتى اللحظات الأخيرة من حفل الفنان هانى شاكر، الذى أضاء سماء القاهرة فى أمسية مميزة جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حرص الفنان هانى شاكر على إدخال السعادة على قلوب جمهوره خلال حفله على مسرح المحكى، وقدم عدداً من أبرز أغنياته بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى كان منها «بحبك يا غالى، شاور، كل ليلة، لو رحت بعيد، فرق فى الإحساس، ماتهدديش، يا ريتنى، أصاحب مين، نسيانك صعب، مشتريكى، كده برضو يا قمر، وعد منى، مش بعتب عليك، حنعيش، لو بتحب، لسه بتسألى، علِّى الضحكاية» وغيرها إلى جانب «جانا الهوى» لعبدالحليم حافظ.

ومن المميز خلال حفل أمير الغناء العربى، تفاعل الأطفال مع هانى شاكر، حيث دخل عدد كبير منهم فى وصلة رقص داخل قلعة صلاح الدين، وتفاعلوا مع أغنية «مروق»، وهى إحدى أغنيات هانى شاكر الجديدة التى طرحها منذ أيام.

كما ظهرت النجمة نادية مصطفى بكامل أناقتها، وطلتها المميزة، وقدمت مجموعة من أبرز أغنياتها ومنها «يسلملى ذوقهم، ادعوا لمصر، الليلة دى، سلامات، الصلح خير، جاى ف إيه، مسافات»، إلى جانب عدد من مؤلفات نجوم زمن الفن الجميل منها «مالى» لوردة، «يا ساعة بالوقت اجرى» لنور الهدى، «أنا قلبى إليك ميال» لفايزة أحمد، «من حبى فيك يا جارى» لحورية حسن.

ومن جانبه تحدث الفنان هانى شاكر عن تقديمه حفلاً بمهرجان القلعة قائلاً: «مهرجان القلعة عظيم بالنسبة لى، ويخرج من أرقى دار أوبرا فى الوطن العربى، وعلى أرض أم الفنون مصر، مهرجان قادر على جمع كل طوائف الشعب المصرى من الغنى للفقير، كما أنه المهرجان الوحيد المصرى الذى يجمع جميع فنون الموسيقى والغناء فى جدول واحد».

وأكد هانى شاكر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «أى فنان يحب الغناء والموسيقى سيكون داعماً للمهرجان ويحب أن يشارك فيه لأن فرحة الفنان دوماً تظهر حينما يرى الجمهور المتعطش لفنه موجوداً معه، ويشدو بأغنياته معه».

وأضاف: «الحقيقة أننى سعيد وفخور بمشاركتى للمرة الثالثة على التوالى فى المهرجان، وسأظل أشدو فى المهرجان ما دام قلبى ينبض كى أسعد جمهورى الذى يأتى من كل بقاع جمهورية مصر العربية للاستماع لى».

الأطفال رقصوا على أغنياته فى أمسية غنائية مميزة بمهرجان القلعة

وعن تفاعل الأطفال مع أغنيات هانى شاكر، قال إن «أغنية مثل (الكبير ومروق) هما للهزار والفرفشة، ودائماً الجمهور يتفاعل معهما، خاصة أنهما مناسبتان لفصل الصيف، وأنا بشكل شخصى أحببت الأغنيتين وأرى أنهما إضافة جيدة لمسيرتى، لأنهما قدمانى لجيل جديد ومختلف عن الجيل الذى يعتاد سماعى، خاصة أننى منذ فترة طويلة قد ابتعدت عن إصدار الأغنيات وركزت على إحياء الحفلات الغنائية، ولكن هذه الفترة أعمل من جديد على تجهيز أغنيات جديدة، ولدىّ خطة مع فريق عملى».

نادية مصطفى: سعيدة بالغناء فى مهرجان القلعة

ومن ناحية أخرى، قالت المطربة نادية مصطفى خلال وقوفها على مسرح القلعة: «أنا سعيدة بالغناء فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، ووجهت الشكر والتحية لكل من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، وكل القائمين على المهرجان، وكذلك قناة الحياة على بثها الحفل على الهواء.