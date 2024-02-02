دليلك للتعامل مع إنفلونزا الشتاء من المنزل.. درجة الحرار تحت الصفر

ثلوج تغطي كل مكان وصقيع شديد أكثر من الشعور بالبرد فقط ففي سانت كاترين تصل درجات الحرارة إلى صفر مئوية وأقل من ذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية إذ سجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى في سانت كاترين في الساعات الماضية العظمى 9 والصغرى 03- تحت الصفر، وفي هذه الأوقات بحسب دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، ورئيس هيئة المصل واللقاح سابقاً لـ«الوطن» تنتشر 4 فيروسات خطيرة أكثرها وأشدها خطورة الإنفلونزا، وعلى غرار الإنفلونزا التي حذر «الحداد» من انتشارها ينتشر بين الناس عضة البرد.

8 نصائح للوقاية من الإنفلونزا

وبحسب منظمة الصحة العالمية تحدث نزلات الإنفلونزا كل عام وتقع في كل مكان ويكون الأكثر تضررا منها هم الأطفال «أكثر الفئات ضعفاً»، وتخطت حالات الوفيات بسببها الـ50 مليون شخص في عام 1918، لذلك يجب التنويه إلى النصائح التي تقي من الإصابة من الإنفلونزا في الطقس البارد.

1- احرص على تلقي لقاح الإنفلونزا فهو أمر ضروري خصوصا للأشخاص المعرضين لمخاطر كالأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة من ذوي المناعة الضعيفة.

2- احرص على الدفء خاصةً في ساعات الليل لأنها الأشد برودة، كما يجب الحذر من الجلوس في الدفء والخروج بعدها في الطقس البارد.

3- داوم على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، لأنها تقلل انتقال العدوى والإصابة بالمرض.

4- تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان في حالات انتشار الإنفلونزا والأمراض التنفسية.

5- قم تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس باستخدام منديل ورقي لتجنب نشر الجراثيم.

6- حافظ على نظام غذائي صحي مثل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات منها الخضار والفواكه، وخاصة فيتامين سي.

7- احرص على النوم لأن له دور مهم في تقوية جهاز المناعة، ومحاربة الفيروسات.

8- تناول الكثير من السوائل أو اشربها بانتظام.

نصائح للوقاية من عضة البرد

وبحسب موقع «هيلث لاين» اتبع النصائح التالية للوقاية من عضة البرد:

- تحقَّق من انخفاض درجة حرارة الجسم من عدمه.

- اطلب المساعدة الطبية العاجلة إن شككت في وجود انخفاض في درجة حرارة الجسم، والتي تشمل الرجفان الشديد والنعاس والارتباك واضطراب اليدين والتلعثم في الكلام

- احمِ بشرتك من التعرض لمزيد من الضرر.

- إذا كانت في الخارج، دفئ يديك اللتين تعرضتا للسعة الصقيع بدسّهما تحت إبطيك.

- احم وجهك أو أنفك أو أذنيك بتغطيتهم بيدين دافئتين مغطاة بقفازات.

- لا تدلك الجلد المصاب بالثلج أو أي شيء آخر، ولا تمش على قدميك اللتين تعرضتا للسعة الصقيع ولا على أصابع أقدامك.