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دراما المتحدة

تامر حسني يوجه رسالة إلى الجمهور على ألحان «قدها قدها».. ماذا قال؟

كتب:

أمنية شريف
02:20 م | الإثنين 08 أبريل 2024
الفنان تامر حسني

الفنان تامر حسني

على أنغام أغنية «قدها قدها قدها»، شارك الفنان تامر حسبي مقطع فيديو للاعب يستند على عكاز يحرز هدفًا بواسطة رأسه، ووجه رسالة إلى جمهوره شارحًا فيها معنى الإرادة، وكتب عبر حسابه على موقع «إكس» الخاص به: «أنا في الفيديو ده هشرح حاجة مهمة لفتت نظري اللاعب جاب جون على الرغم من أنه بيلعب بساق واحدة، أنا توقعت أنه سند على العكازين وهما ساعدوه يحرز الهدف، إلا أنه أخد الدفعة من مخه، لأني لما رجعت للڤيديو أشوفه تاني لقيته رمى العكازين أصلًا وعمل حركه مستحيلة».

الإرادة والقوة من أسباب النجاح

وأكد أن التمسك بالإرادة والقوة وفضل الله سبب أساسي في تحقق كل شيء: «كل الأدوات اللي معاك تبان ضعيفة وغير مؤهلة للحصول على الهدف، لكن بمخك وتفائلك وعزيمتك وإصرارك يشغلوا الأدرينالين عندك فتعمل المستحيل بسهولة، وتحقق أحلى وأقوى هدف في حياتك».

مشيدًا باللعب وإحراز للهدف: «أي شخص يقدر يكون زي البطل ده أقسم بالله جربوا وثقوا في نفسكوا وشوفوا النجاح قدامكم هتلاقوه إن شاء الله عاش يا بطل ده هدف يتدرس بجد»، مشاركًا كلمات أغنيته: «قدها قدها متأكدين إن إللي جاي ده كله جميل، وإن إللي فات مشوار طويل».

ترجمه إشارات المخ إلى أفعال

وقال الدكتور أحمد كامل، أخصائي المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن المستقبلات الحسية في الجسم تستقبل إشارات المخ، وتترجم في صورة أفعال تلقائية، وهو ما حدث في حالة هذا اللاعب، موضحًا أن هذا حسب أجهزة تخطيط الدماغ.

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بقلم أمنية شريف