تامر حسني يوجه رسالة إلى الجمهور على ألحان «قدها قدها».. ماذا قال؟

على أنغام أغنية «قدها قدها قدها»، شارك الفنان تامر حسبي مقطع فيديو للاعب يستند على عكاز يحرز هدفًا بواسطة رأسه، ووجه رسالة إلى جمهوره شارحًا فيها معنى الإرادة، وكتب عبر حسابه على موقع «إكس» الخاص به: «أنا في الفيديو ده هشرح حاجة مهمة لفتت نظري اللاعب جاب جون على الرغم من أنه بيلعب بساق واحدة، أنا توقعت أنه سند على العكازين وهما ساعدوه يحرز الهدف، إلا أنه أخد الدفعة من مخه، لأني لما رجعت للڤيديو أشوفه تاني لقيته رمى العكازين أصلًا وعمل حركه مستحيلة».

الإرادة والقوة من أسباب النجاح

وأكد أن التمسك بالإرادة والقوة وفضل الله سبب أساسي في تحقق كل شيء: «كل الأدوات اللي معاك تبان ضعيفة وغير مؤهلة للحصول على الهدف، لكن بمخك وتفائلك وعزيمتك وإصرارك يشغلوا الأدرينالين عندك فتعمل المستحيل بسهولة، وتحقق أحلى وأقوى هدف في حياتك».

مشيدًا باللعب وإحراز للهدف: «أي شخص يقدر يكون زي البطل ده أقسم بالله جربوا وثقوا في نفسكوا وشوفوا النجاح قدامكم هتلاقوه إن شاء الله عاش يا بطل ده هدف يتدرس بجد»، مشاركًا كلمات أغنيته: «قدها قدها متأكدين إن إللي جاي ده كله جميل، وإن إللي فات مشوار طويل».

معلش انا في الڤيديو ده هشرح حاجه مهمه لفتت نظري اللاعب العظيم اللي شاط الكوره ( دابل كيك ) رغم انه بيلعب بساق واحده انا توقعت انه سند على العكازين و اخد الدفعه منهم????لما رجعت الڤيديو اشوفه تاني لقيته رمى العكازين اصلاً و خد الدفعه من مخه و عمل حركه مستحيله فعلاً تيجي بالقوه… pic.twitter.com/C1XTcGEwDE — Tamer Hosny (@tamerhosny) April 8, 2024

ترجمه إشارات المخ إلى أفعال

وقال الدكتور أحمد كامل، أخصائي المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن المستقبلات الحسية في الجسم تستقبل إشارات المخ، وتترجم في صورة أفعال تلقائية، وهو ما حدث في حالة هذا اللاعب، موضحًا أن هذا حسب أجهزة تخطيط الدماغ.