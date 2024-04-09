بسمة بوسيل لـ«ع المسرح»: «اتفقت مع تامر حسني منعملش فرح خوفا من معجباته»

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنَّها لم تشعر أنها ضحت على الإطلاق عندما تزوجت بالفنان تامر حسني بدون حفل كبير وفستان زفاف بسبب شهرته، موضحة: «أنا وتامر اتفقنا على كده، ومقدرش أقول إنها غلطة تامر، وقتها كنت عارفة إني بتجوز حد مشهور جدا».

وأضافت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «كان لازم أدي رأي الناس مساحة زي ما بيكون لرأيي نفس المساحة، واحترمت إنه له معجبات وجمهور».

وتابعت: «جو شهرة تامر كان جديد عليا، بل مستفز ومخيف، نظرا لصغر سني، كنت بتهز نفسيا وبخاف».

وأكدت: «عملنا فرح واحتفلنا لكن بشكل شخصي وعائلي، وإعلان زواجنا بالصحف جاء من مقربين لنا، كنت متوقعة الهجوم عليا من المعجبات، اللي وصل أن بعضهن ذهبن لبيت تامر يهتفن: طلقها طلقها.. وكنت خايفة وقتها، إزاي مخفش والأضواء كلها كانت عليا بسبب زواجي من تامر».