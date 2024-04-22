أحمد ناجي قمحة: أمريكا وإسرائيل مستفيدان من مشهد الصراع مع إيران

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ أمريكا المستفيد الوحيد من تداعيات ما يحدث بين إسرائيل وإيران في المنطقة، ثم دولة الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنه «في واشنطن استطاع الرئيس الأمريكي جو بايدن حفظ ماء وجهه أمام المعارضة الشديدة لسياساته في الداخل».

قمحة: بايدن قدم المبرر ويحسن من صورة المؤسسة العسكرية الأمريكية

وأضاف «قمحة» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ بايدن قدم المبرر ويحسن من صورة المؤسسة العسكرية الأمريكية، من حيث قدرة الجيش الأمريكي على إدارة المشهد على الأرض بين إسرائيل وإيران، مشددا على أن المواطن العربي يعي جيدا أنه مسرحية.

وأشار إلى أن «دولة الاحتلال حسنت من صورتها بعد التداعيات الأخيرة، فالإعلام هاجم الوحشية والبربرية التي تمارس بها الاعتداءات على المواطن الفلسطيني، وملف حقوق الإنسان الذي كان يتفجر في أكثر من مناسبة، ومواقف الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة بمنح فلسطين العضوية الكاملة وتدخل الفيتو الأمريكي».

عملية تجميل وجه بالكامل لإسرائيل

وتابع: «لكن ما حدث مؤخرا أدى لعملية تجميل وجه بالكامل لإسرائيل، سواء في الإعلام العالمي، والاتحاد الأوروبي الذي اجتمع لبحث تقديم المزيد من الدعم لدولة الاحتلال».