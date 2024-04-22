باحث في الشؤون الإيرانية: حزب الله ينفذ قواعد الاشتباك الجديدة التي تضعها إيران بالشرق الأوسط

قال عمرو أحمد، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن حزب الله اللبناني ينفذ قواعد الاشتباك الجديدة بالشرق الأوسط التي تضعها إيران، وتتمثل في انخراط الفاعلين بحجم أكبر في الأعمال والاشتباكات مع إسرائيل، وهي إشراك وتوريط عدد من الدول العربية في هذه المعادلة، لإحداث خراب للمنطقة العربية، مؤكدا أن هذا حقيقي ويتحقق.

وأضاف «أحمد» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الأردن في هذه المعادلة، وإحداث بعض الاضطرابات الداخلية بها، كان بيد إيرانية.

وأشار إلى أن إيران استندت في ردها على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو حق الدفاع عن النفس، لأنه انتهاك لسيادة الدول، متسائلا: «هل الصواريخ والمسيرات التي مرت من العراق وسوريا والأردن وفلسطين لم يكن انتهاكا من الدول؟ لكنها تريد أن تأخذ خطوة وتورطها».