عماد الدين حسين: إيران تسعى إلى مصالح قومية فارسية وتتاجر بالقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن إيران تسعى إلى مصالح قومية فارسية من خلال صراعها في المنطقة، مشددًا على أن هذه المصالح متعارضة مع المصالح الإسرائيلية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «إيران تحاول حشد رأي عام عربي بأنها تدافع عن القضية الفلسطينية، ولكن في الحقيقة، هي تستغل القضية الفلسطينية وتتاجر بها».

وتابع: «من خلال هذه التجارة، تكسب إيران بها أبناط عند المواطن العربي، وللأسف الدول العربية عدا مصر تركت القضية الفلسطينية، وبالتالي، فإن إيران ملأت الفراغ وأسست الفاعلين من دون الدول ومصالح أصبحت فيها صاحبة القرار الأكثر تأثيرا في هذه الدول».

وواصل: «النقطة المحورية، هي كيف يكون العرب فاعلين، فلو أن هنالك مسرحية، كيف نكون الأكثر تأثيرا فيها حتى لا نكون المتفرجين».