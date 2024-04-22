استقبال وفود 7 دول ضمن مشروع إدارة المياه والتربة في مطروح

استقبل المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد بمطروح، وفد مشروع النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط، بحضور وفود 7 دول من إيطاليا وإسبانيا وتونس ومصر واليونان والمغرب بمقر الإدارة العامة للمركز بوسط مدينة مرسى مطروح، الذي يستمر على مدار 3 أيام، بحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق والمدير الوطني للمشروع، اليوم، خلال اللقاء إن مشروع النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط يأتي في إطار مواجهة مشكلة تدهور الأراضي والتصحر في المنطقة، حيث تُعاني هذه المناطق من تأثيرات سلبية ناجمة عن العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي تزداد تعقيدًا مع التغيرات المناخية المتزايدة، ولذا فإن استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز مرونة النظم الاجتماعية والبيئية المهددة في منطقة البحر المتوسط يتطلب نهجًا متكاملًا ومستدامًا.

تعزيز مرونة النظم البيئية للأراضي الجافة المهددة بالانقراض

أوضح روجيو بير باولو مدير مشروع أن المشروع SALAM-MED يهدف إلى تحديد واختبار الحلول المصممة خصيصًا لتعزيز مرونة النظم الاجتماعية والبيئية بشأن الأراضي الجافة المُهددة بالانقراض أو لاستعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي القاحلة، وأنه سيتم تطوير المعرفة العلمية الجديدة والأدوات المتكاملة عبر مجموعة واسعة من المناطق المختارة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وتسهم التقنيات المٌطورة في استخدام المياه بشكل فعال وإدارة التربة بطريقة مستدامة في الخدمات المدنية والزراعية والنظم البيئية في هذه المناطق.

إنشاء 6 معامل مفتوحة بالأراضي الجافة بحوض البحر المتوسط

وأكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن أهداف المشروع تشمل إنشاء 6 معامل مفتوحة في مناطق مختلفة من الأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط، لتحديد واختبار الحلول والسياسات العملية وأدوات دعم القرار وفرص الاستثمار المتعلقة بالإدارة المستدامة للتربة والمياه، كما يهدف المشروع إلى توفير حلول علمية مبتكرة لزيادة مرونة النظم الاجتماعية المهددة بتدهور مصادر المياه والأراضي والعمل على توطين هذه الحلول في المجتمعات المحلية.

استعادة الأراضي المتدهورة

وأوضح «الأمير»، أنه من المتوقع أن يتم تحقيق عدة فوائد من مشروع SALAM-MED على المستوى البيئي، وتساهم الحلول المطورة في استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين جودة التربة والمياه، وبالتالي تعزيز التنوع البيولوجي والنظم البيئية.