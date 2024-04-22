رئيس تحرير «الأهرام»: الصحيفة تمتلك ثروة كبيرة من الأرشيف سواء مقالات أو أعمدة

قال محمد إبراهيم الدسوقي، رئيس تحرير بوابة الأهرام، إنه يعمل على إخراج وإعداد كوادر مهنية جديدة، حتى لا يتوقف العمل عند شخص أو 3، موضحا أن هذا الأمر يكون من خلال إتاحة الفرصة كاملة للعاملين، لكي يظهروا قدراتهم الصحفية، وهذا من شأنه أن يفرق كثيرا في المنتج الصحفي داخل البوابة.

رئيس تحرير الأهرام: أعمل على تطوير الفنون الصحفية

وأكد «الدسوقي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم الاثنين، أن الأهرام تمتلك ثروة كبيرة من الأرشيف سواء المقالات أو الأعمدة، أو غيرها من الفنون الصحفية، مشيرا إلى أنه يعمل على تطوير هذه الفنون الصحفية، لكي تظهر للناس بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه يمتلك عددا كبيرا من الزملاء المرتبط تاريخهم بالعمل الرقمي، وهؤلاء يفهمون بصورة كبيرة كيفية مخاطبة الجمهور على الموقع، من خلال كتابة عنوان قصير، وتعزيز المقالات أو الفنون الصحفية بالصور التي تخدم على الموضوع، مشددا على أن نشر الخبر العاجل بداية من الكتابة والديسك والنشر في البوابة، لا يأخذ أكثر من 5 دقائق.