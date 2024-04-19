«التضامن» في أسبوع: 25 مليون جنيه لإصلاح خسائر استوديو الأهرام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، التنسيق الكامل مع محافظة الجيزة، للتعاون في إصلاح خسائر حريق استوديو الأهرام التي تصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه، وقررت تخصيص 25 مليون جنيه كدفعة أولى لمحافظة الجيزة.

صندوق مكافحة الإدمان

وأشارت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، إلى الانتهاء من تسكين 640 فردًا من الأشقاء الفلسطينيين الذين يخضعون للعلاج ومرافقيهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، كما استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن، الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال الربع الأول من عام 2024، معلنة وصول الخدمات العلاجية إلى 39,800 مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

تعزيز دور الشباب

وتابعت مشروع صكوك أضاحي الإطعام المنفذ بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتموين، ووجهت بصرف 50 مليون جنيه كدفعة أولى لشراء الصكوك، كما أطلقت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشبكة الإقليمية للشباب لتعزيز دور الشباب ومشاركتهم في مواجهة العنف والجريمة والمخدرات، والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحثت التعاون المشترك في مجالات الطفولة المبكرة والتعليم المجتمعي والعدالة التصالحية.

واجتمعت وزيرة التضامن مع أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الهيئة العامة لصندوق دعم الأسرة، ووجهت بإعداد قاعدة بيانات مفصلة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز موادر صندوق تأمين الأسرة.