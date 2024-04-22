أول تعليق من عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائي

وجه الناقد الفني عصام زكريا، رسالة شكر إلى الجميع، عقب تولية منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي للدورة الـ45، المقرر إقامتها الفترة المقبلة.

عصام زكريا يكشف عن شعوره عقب توليه منصب مدير المهرجان

وكتب عصام زكريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»: «منذ يومين وأنا أتلقى التهاني المصحوبة بقدر من المحبة التي تفوق قدرتي على التحمل، عندما كنت أعد كتاب تكريم خيري بشارة لمهرجان الأقصر الماضي، تحدثنا عن حوار مقال له بعنوان "أنا لست اسمي"، قمت بإضافته إلى ملاحق الكتاب، يتحدث فيه عن شعوره بالاغتراب عن اسمه عقب الشهرة والنجاح اللذين أصاباه في منتصف حياته الفنية».

وأضاف: «مع الفارق انتابتني مشاعر مشابهة خلال اليومين الماضيين: من هذا الذي يهنئونه بمنصب مدير مهرجان القاهرة؟ وهل يستحق فعلا هذا الحب والتقدير؟ لم أزل أشعر بالدوخان والحرج، وربما تذرعت بأن الاعلان عن الوظيفة الجديدة لم يتم رسميا بعد، حتى أتهرب من الرد على العشرات من الأصدقاء العزيزين الذين غمروني ببوستاتهم واتصالاتهم».

واختتم عصام زكريا حديثه: «اليوم أعلن القرار وتوليت العمل رسميا، ولم يعد لي "حجة"..أريد الآن أن أنحنى - كما يفعل اليابانيون- شكرا وامتنانا أمام كلماتكم الرقيقة، مخفيا عيني خجلا من افتضاح مشاعري، وأتمنى أن أكون على قدر هذه الكلمات وألا تخيب آمالكم في هذا الشخص الذي يحمل اسمي!».