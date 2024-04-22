استعدوا لـ3 أيام صعبة.. «الأرصاد» تحذر من طقس قاسٍ وتطلق 4 تنبيهات هامة

ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن أكثر الأيام سخونة، في ظل التحذيرات التي تطلقها الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الـ72 ساعة المقبلة، والتي تشهد وصول درجات الحرارة في بعض الأنحاء إلى 40 درجة مئوية.

«أجواء شديدة الحرارة»، هكذا حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة، بداية من غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس، مؤكدة أن ذروة الارتفاع ستكون يوم الأربعاء عندما تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 40 درجة مئوية، بينما سيسجل غدا الثلاثاء على القاهرة 38 درجة مئوية.

4 تحذيرات من الأرصاد بسبب طقس الساعات القادمة

4 تحذيرات عاجلة أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

1 - عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

2- شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة.

3- ارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس.

4- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

سبب الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة

وكشف «الأرصاد»، في بيان، سبب التحول المفاجئ في الطقس، مؤكدة أن البلاد تتأثر بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما تنشط الرياح غدا على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من غرب البلاد، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك.