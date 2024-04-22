«الأرصاد»: درجة الحرارة غدا تصل لـ39 في الظل.. والأربعاء الذروة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن ما نشهده خلال الفترة الحالية من ارتفاع درجات الحرارة، أمر طبيعي في فصل الربيع، موضحا أنه من المعروف أن هذا الفصل تسجل به أعلى درجة حرارة على مدار العام، خاصة ما يجري تسجيله في النصف الثاني من هذا الفصل.

مصر على أبواب موجة حارة

وشدد «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن مصر على أبواب موجة حارة وشديدة الحرارة، موضحا أن درجة الحرارة اليوم على القاهرة سجلت 33 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل غدا 38 درجة في الظل، كبداية لموجة شديدة الحرارة.

وأشار إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس، يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة تكون يوم الأربعاء المقبل، وتصل لـ41 درجة على القاهرة، و42 درجة على جنوب مصر، والانخفاض في درجات الحرارة يبدأ من يوم الجمعة بمعدل 6 درجات مئوية.

وأوضح أن موجات ارتفاع درجات الحرارة متوقع حدوثها في فصل الربيع، مؤكدا أن محافظات الجمهورية ليس بها أتربة غدا، إلا على محافظات السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.