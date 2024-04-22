درجات الحرارة وحالة الطقس الأيام المقبلة.. العظمى تصل إلى 41

تغيرات كبيرة تشهدها حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام المقبلة، بسبب عدد من الظواهر الجوية المتوقعة بداية من غد الثلاثاء والمستمرة حتى الخميس، ويشكل يوم الأربعاء ذروة التغيرات الجوية والطقس الشديد الحرارة.

3 ظواهر جوية في طقس الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود 3 ظواهر جوية في طقس الأيام المقبلة، وهي التي ستعمل على ارتفاع درجات الحرارة لمدة 72 ساعة متواصلة، وذلك بسبب كلا من:-

- مرتفع جوي بطبقات الجو العليا يرفع درجات الحرارة، ويزيد من سطوع أشعة الشمس.

- تأثر البلاد لمدة 3 أيام بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة.

- نشاط للرياح شمالية غربية وشرقية أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، تعمل على تدهور الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 - 4-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 23-4-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40 درجة والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة الخميس 24-4-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 21 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.