علي جمعة: أمريكا سقطت في متناقضات ستكون غير قادرة على حلها

علق الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على إلقاء القبض على طلاب يتظاهرون في إحدى الجامعات الأمريكية، دعما للقضية الفلسطينية، قائلا: «أقول لهم أنكم كذابون ومن المنافقين، وتقومون بالازدواجية وأنتم نازيون، وقتلتم الهنود الحمر، واليهود في ألمانيا»، موضحا أن سياسات أمريكا تتسم بالكذب والكيل بمكيالين والنازية والازدواجية.

الطالبة إسراء هيرسي مكسب ونصير للقضية الفلسطينية

وأكد «جمعة»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن هذه الطالبة إسراء هيرسي، ابنه عضو الكونجرس إلهان عمر، التي رفدت من الجامعة، ستجاهد بداية من اليوم، مشيرا إلى أنها مكسب ونصير للقضية الفلسطينية، ولن تصمت في المستقبل، مشددا على أنه يدعو الله ألا تترك هذه الطالبة حقها.

أمريكا سقطت في متناقضات

وأوضح أن أمريكا سقطت في متناقضات ستكون غير قادرة على حلها، لافتا إلى أنهم في البداية ربوا أطفالهم على المبادئ الصحيحة، وطبقوا عليهم المبادئ الخاطئة.