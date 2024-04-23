بعد انخفاضات غير مسبوقة بأسعار السلع الغذائية.. اعرف أرقام الإبلاغ عن المخالفين

انخفاضات ملحوظة شهدتها السلع والمنتجات الغذائية في السوق المصرية بعد تدخل الحكومة وتفعيل مبادرة رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع الغرفة التجارية واتحاد الصناعات، بهدف الخفض العاجل للسلع، ليشعر المواطن فعليًا بتراجع سعر الخبز إلى نسبة تتراوح ما بين 35 و40%.

يقول أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة الصناعات المصرية، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ السلع الغذائية شهدت انخفاضًا ملحوظًا شعر به المواطن خلال الأيام الماضية، إذ انخفض سعر زجاجة لتر الزيت من 100 إلى 65 جنيهًا، فيما تراجع سعر الزجاجة 750 جرامًا إلى نحو 48 أو 50 جنيهًا.

انخفاض سعر طن الدقيق

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنّ سعر طن الدقيق انخفض من 22 ألف جنيه إلى 16 أو 15 ألف جنيه، لينخفض معه سعر كيلو الدقيق إلى 16 جنيهًا، أما الخبز فشهد انخفاضًا بنحو 40%، مؤكدًا مراقبة الأسعار وتطبيق غرامة قدرها 5 ملايين جنيه للمخالف.

أما بالنسبة للخبز السياحي، فيقول «الشاهد» إنّ سعر رغيف الخبز السياحي الـ80 جرامًا انخفض من 3 جنيهات إلى 150 قرشًا، فيما وصل سعر الرغيف الـ40 جرامًا إلى 75 قرشًا، والرغيف الـ25 جرامًا وصل إلى 50 قرشًا، ورغيف الفينو الـ50 جرامًا وصل إلى 150 قرشًا، والرغيف الـ25 جرامًا بلغ 100 قرش.

انخفاض سعر اللحوم

وبحسب رئيس الغرفة التجارية، فقد انخفض سعر كيلو اللحوم الهندية المستوردة من 340 جنيهًا إلى 285 جنيهًا، فيما انخفض سعر كيلو اللحم البرازيلي من 380 جنيهًا إلى 350 جنيهًا، وانخفض سعر كيلو اللحم البلدي من 400 إلى 350 جنيهًا، ومن المقرر أن تشهد البلاد دخول كمية كبيرة من اللحوم الحية واللحوم المستوردة مع اقتراب عيد الأضحى.

ويقول أسامة الشاهد إنّ الالتزام الوحيد على التاجر في السوق، هو وضع السعر على المنتج، ويكون دور حماية المستهلك تحديد سعر السلع والمنتجات مثل السكر والزيت والأرز والدقيق.

وأكد «الشاهد» الاتفاق مع المصرية للاتصالات لتخصيص خطوط ساخنة لاستقبال بلاغات المواطنين على الهاتف، أو عن طريق تطبيق «واتساب» على أرقام الغرفة التجارية في الجيزة للإبلاغ عن المخالفات وارتفاع الأسعار: 01555547777 - 01555548888 - 01555549999.

يقول رئيس الغرفة التجارية: «مباحث التموين مش هتقدر تغطي الأماكن كلها، والغرفة التجارية دورها أنها تحمي التاجر والمواطن، فالمواطن إذا لقى أسعار مخالفة للأسعار الاسترشادية اللي اتحطت وتم الاتفاق عليها، لازم يبلغ الغرفة التجارية اللي في المحافظة بتاعته».