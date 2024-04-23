عرض برنامج «من مصر»، الذي يقدمه يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حزمة مساعدات وفيتو في مجلس الأمن.. أمريكا تواصل دعمها لإسرائيل ماليا وعسكريا لضمان أمنها».

الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعم إسرائيل

وأوضح التقرير أنه رغم الخلافات الظاهرية، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعم إسرائيل ماليا وعسكريا وسياسيا.

وأضاف: ففي أعقاب التصعيد الأخير المتبادل بين إسرائيل وإيران سارع مجلس النواب الأمريكي بإقرار حزمة من المساعدات الأمنية الإضافية لإسرائيل، بقيمة ستة وعشرين فاصل أربعة مليارات دولار، وذلك بناء على توصية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأردف التقرير: المساعدات التي أقرت بأغلبية ثلاثمئة وستة وستين صوتا مقابل ثمانية وخمسين، تهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، في ظل استمرار التصعيد الحالي بالمنطقة على عدة جبهات، مع تواصل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسيخصص جزءا من هذه الحزمة الجديدة للمنظومة الدفاعية وتعزيز الآليات الهجومية، وجزءا آخر سيخصص كمساعدات إنسانية دعم مالي وعسكري غير مشروط، لضمان أمن إسرائيل يضاف إليه دعم سياسي تقدمه واشنطن لحليفتها تل أبيب.

الدعم السياسي

واستطرد: الدعم السياسي ظهر جليا خلال تصويت لمجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، ورفضت الولايات المتحدة القرار الذي حظي بأغلبية اثني عشر عضوا، من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر مستخدمة حق الفيتو، في موقف داعم ومساند لحرب إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واختتم التقرير: وبحسب خبراء، فالدعم الأمريكي لإسرائيل ليس وليد اليوم، لكنه التزام أمريكي ممتد لا يتوقف ولا يتغير بتغير الحكومات أو الإدارات هنا وهناك، أو باختلاف الرؤى والمصالح في أحيان أخرى، لتبقى إسرائيل هي الحليف الأبرز والدائم لواشنطن.