للمسافرين خارج مصر.. كيف تحمي شقتك من السرقة والبيع والتأجير دون علمك؟

يحدث أحيانًا أن يسافر شخص ما خارج مصر ويترك شقته دون أن يترك فيها أحدًا من أقاربه أو يؤجرها، مما يجعلها عرضة للسرقة أو البيع أو التأجير دون علمه.

في هذه السطور، سنشرح لكم خطوات التصرف الصحيحة، في حال سفر شخص ما واستخدام شقته دون علمه.

ترك الشقة خالية

قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن ترك الشقة دون تأجيرها أو بيعها تجعلها عرضه للسرقة دون علم مالكها، مشددًا على عدم ترك الشقة والسفر للخارج دون تأجيرها على الأقل.

كيفية التصرف في هذا الموقف

وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا تعرض شخص لهذا الموقف فيجب عليه أولا أن يتصل بالنجدة فورًا، وتحرير محضر إثبات حالة داخل الشقة، وبعد ذلك يعقبها تحريات المباحث، مشيرًا إلى أن الوضع سيبقي على ما هو عليه حتى صدور حكم قضائي.

واستكمل المحامي: «يرفع صاحب العقار دعوى طرد للغصب، ومن ثم يتم تحويل القضية للخبراء، وعودتها مره أخرى للمحكمة، ومن ثم تحكم المحكمة لصاحب الشقة بطرد الشخص الموجود بداخلها، وأيضا إلزامه برد إيجار السنوات التي قضاها بداخلها».