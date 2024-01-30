ما رقم الطوارئ في مصر؟.. قائمة بأرقام جميع الخدمات

معرفة رقم الطوارئ في مصر وكيفية الاتصال به أمر مهم لجميع المواطنين؛ لحماية أنفسهم وعائلتهم في حالة وقوع حادث أو أزمة، وقد يتعرض الكثير منهم للعديد من المواقف الطارئة التي تطلب النجدة العاجلة، ولا يعلمون أرقام الخدمات والطوارئ، مثل الإسعاف والإطفاء، أو أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات.

ولذا خصصت الشرطة أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، وأتاحت طلبها على مدار 24 ساعة، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية رقم الطوارئ في مصر، بما في ذلك العديد من أرقام الطوارئ التي تقدم مختلف الخدمات والنجدة للمواطنين.

رقم الطوارئ في مصر

رقم الطوارئ في مصر هو 112، ويمكن الاتصال بهذا الرقم من أي هاتف محمول أو هاتف أرضي في أي وقت من اليوم وفي أي مكان داخل حدود الجمهورية، ويستقبل ذلك الرقم، المكالمات المتعلقة بجميع حالات الطوارئ، بما في ذلك:

- الحوادث المرورية.

- الحرائق.

- الجرائم.

- حالات الطوارئ الطبية.

الحالات الأخرى التي تهدد الحياة أو الممتلكات.

وعند الاتصال برقم الطوارئ، يجب أن تزود المشغل بالمعلومات التالية:

- نوع الحادث أو الموقف.

- موقع الحادث أو الموقف.

- عدد الأشخاص المتضررين أو المتورطين.

- أي معلومات أخرى قد تكون مفيدة.

أبزر أرقام الطوارئ في مصر

وبالإضافة إلى رقم الطوارئ 112، هناك أيضًا أرقام طوارئ أخرى يمكنك الاتصال بها في حالة الطوارئ، مثل:

- رقم شرطة النجدة: 122.

- الشرطة السياحية: 126.

- شرطة المرور: 128.

- الإطفاء: 180.

- إسعاف القاهرة الكبرى: 123.

- رقم الإسعاف 123

-رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة: 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة: 37612166

- رقم مرور أكتوبر: 38355532

أرقام الحماية المدنية

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية: 23892017 - 23892016 - 180

-رقم الحماية المدنية بالقاهرة: 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة: 37610258

- طوارئ الكهرباء: 121

- طوارئ الغاز 129.

- دليل التليفون: 140.

نصائح قبل الاتصال برقم الطوارئ

في كثير من الأحيان يكون المتصل بإحدى خدمات الطوارئ ليس على ما يرام بسبب الموقف الذي يكون واقعًا فيه أثناء تلك اللحظة، ولذا هناك عدد من النصائح يجب مراعاتها عند الاتصال برقم الطوارئ في مصر، حتى تحصل على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، وهي كما يلي.

- حافظ على هدوئك وتحدث بوضوح.

- أعطِ المشغل المعلومات المطلوبة بدقة.

- لا تغلق الخط حتى يخبرك المشغل بذلك.

- إذا كنت تتصل من هاتف محمول، فتأكد من وجود تغطية شبكة جيدة.

- إذا كنت تتصل من مكان صاخب، فحاول الابتعاد عن الضوضاء قدر الإمكان.

إ- ذا كنت تعاني من حالة طبية طارئة، فاطلب المساعدة من شخص آخر لطلب المساعدة من رقم الطوارئ.

- من خلال معرفة رقم الطوارئ وكيفية الاتصال به، يمكنك حماية نفسك وعائلتك في حالة وقوع حادث أو أزمة.

مواقع أخرى يمكنك الاتصال بها في حالة الطوارئ

يمكن الاتصال برقم الطوارئ، كما يمكن الاتصال بإحدى المواقع التالية في حالة الطوارئ:

المراكز الطبية

إذا كنت تعاني من حالة طبية طارئة، فيمكنك الاتصال بأقرب مركز طبي.

المستشفيات

إذا كنت تعاني من حالة طبية خطيرة، فيمكنك الاتصال بأقرب مستشفى.

الشرطة

فإذا كنت تتعرض لجريمة أو تهديد ما، يمكنك الاتصال بالشرطة.

طوارئ المرور

يمكن الاتصال بطوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للإبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصصت له رقم 122.

ما مدة انتظار الرد على المكالمات إلى رقم الطوارئ؟

عادة ما يتم الرد على المكالمات إلى رقم الطوارئ في غضون ثوانٍ قليلة، ومع ذلك قد تختلف مدة الانتظار حسب حجم الحادث أو الموقف.

هل هناك رسوم للاتصال برقم الطوارئ؟

لا توجد أي رسوم للاتصال برقم الطوارئ في مصر.

ما اللغات التي يتم التحدث بها عند الاتصال برقم الطوارئ؟

يتم التحدث باللغة العربية عند الاتصال برقم الطوارئ في مصر، ومع ذلك، يتم أيضًا تدريب بعض المشغلين على التحدث باللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأجنبية الأخرى.