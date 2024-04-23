بدرية طلبة تشارك جمهورها فرحة حناء ابنتها وتعلن موعد زفافها (صور)

تستعد الفنانة بدرية طلبة للاحتفال بزفاف ابنتها الصغرى، الأربعاء المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، فيما شاركت جمهورها مجموعة صور من حفل الحناء.

احتفلت «بدرية» بحنة ابنتها، وسط أجواء عائلية، وارتدت العروس الساري الهندي، في حضور أصدقائها.

فيلم الملكة

وشاركت مؤخرًا بدرية طلبة في السينما بفيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل رمضان كريم 2

كما شاركت «بدرية» في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، من بطولة محمد لطفي، نجلاء بدر، سلوى عثمان، سيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.