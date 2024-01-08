بدرية طلبة: «إيه يا عم الشتا فينك لحد دلوقتي معملتش طبق عدس»

قالت الفنانة بدرية طلبة في أحد فيديوهات الريلز على «إنستجرام»: «إيه يا عم الشتا فينك إيه إتأخرت أوي، بقينا في شهر يناير ومحسيناش بيك، مارتعشناش من شدة البرد، ومشوفناش برق ولا رعد والنوم حتى تحت لحاف واحد».

واستكملت: «أنا بخرج بملابس خفيفة من غير بالطو، ولحد دلوقتي مهتمتش أقوم أعمل طبق عدس ولا أعمل حلبة اللي بتساعد على الدفء في الشتاء، فين البرك والمستنقعات اللي كانت بتبقى مغرقة الشوارع».

وتابعت: «لأ انشط كدا أنا لحد دلوقتي بستغطى بلحاف واحد، عاوزة استغطى بأكثر من غطا ولحاف ومقدرش اقوم من تحتهم، عاوزة ييجي اليوم اللي أقول مش هنزل النهاردة علشان شدة المطر، وعايزة أقول يامطرة رخي رخي على قرعة بنت أختي، فين البرد أنا لحد دلوقتي مش مستمتعة، أنا مستنياك يا شتا، أنا مستنياك يا حبيبي».