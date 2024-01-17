عاجل.. بدرية طلبة تثير الجدل حول حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي.. ماذا قالت؟

لاتزال أصداء إعلان الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي انفصالهما بشكل مفاجئ، تلقي بظلالها وتتصدر محركات البحث، خاصةً وأن العلاقة بين الثنائي كانت طبيعية قبل ساعات قليلة من إعلان الخبر.

بدرية طلبة تثير الجدل حول حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين صدمة وعدم تصديق الخبر، خاصة وأن العوضي كان قد نشر تهنئة لزوجته بعيد ميلادها قبل إعلان الخبر بساعات قليلة.

وظل المتابعون ينتظرون أي تكذيب للخبر، خاصة وأن ارتباطهما كان ضمن أبرز قصص الوسط الفني خلال السنوات الماضية، إلى أن جاء تعليق الفنانة بدرية طلبة، لتثير الجدل حول حقيقة الأمر، خاصة وأنها إحدى الصديقات المقربات من ياسمين عبد العزيز.

ماذا قالت بدرية طلبة على خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

«بعد الشر»، هكذا علقت بدرية طلبة على منشور ياسمين عبد العزيز على تطبيق «انستجرام»، الذي أعلنت خلاله طلاقها من أحمد العوضي، لتنهال التعليقات على ردها الذي فتح بابا للجدل.

«طالما بدرية قالت بعد الشر يبقى محصلش طلاق من الأساس، ربنا يطمن قلبك»، هكذا علق أحد المتابعين على جملة بدرية طلبة، بينما كتبت متابعة أخرى: «لو مش بجد طمنينا، فعلا أكتر خبر محزن».

وأعلنت ياسمين عبد العزيز انفصالها عن أحمد العوضي بعد ساعات قليلة من احتفالها بعيد ميلادها، بينما أكد الأخير الخبر بمنشور عبر حسابه على «فيسبوك»، كتب خلاله: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير».