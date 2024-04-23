«مش هتنازل عن حقي».. مغربية توثق إهانة فرنسي لها بسبب ارتدائها الحجاب

واقعة غريبة تعرضت لها فتاة مغربية محجبة، تُدعى فاطمة سعيدي وتبلغ من العمر 22 عامًا، فخلال زيارتها إلى فرنسا لأول مرة في حياتها، وتجولها مع صديقتها بالقرب من برج إيفل، فوجئت برجل فرنسي كبير السن يبصق على وجهها وحجابها، ما أثار استياءها ودفعها إلى توثيق تلك الواقعة بكاميرا هاتفها؛ لعرض ما عانته من عنصرية وكراهية على العالم.

مطالبات بمحاكمة المعتدي الفرنسي

أثار الفيديو الذي نشرته الفتاة المغربية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» غضب الملايين من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاكمة هذا الرجل على ما فعله من إساءة واعتداء على الفتاة المغربية، وفق ما ذكرته صحيفة «التلجراف» البريطانية.

واقعة البصق على حجاب فتاة مغربية

وفقًا لما صرحت به فاطمة سعيدي على صفحتها الخاصة بموقع «إنستجرام»، فإنّها فتاة مغربية تعيش في إسبانيا، تعرضت في أول زيارة لها لمدينة باريس للاعتداء من قبل رجل كان يمارس رياضة الجري، وبصق بعد ذلك على حجابها.

وأكّدت «فاطمة» أن هذا الرجل قد ارتكب خطأ فادحًا بمعاملتها بهذه الطريقة، لأنّها قامت بتصويره ولن تتنازل عن حقها، وستقوم بملاحقته قضائيًا.

وإلى ذلك، أدان إيمانويل جريجوار، نائب عمدة باريس، الواقعة، مُعلنا رفضه الاعتداء على النساء ومعتقدات الدين الإسلامي، كما أكد أن ما جرى يتنافى مع روح التسامح والانفتاح التي تتميز بها فرنسا.

وعلّق الملايين من نشطاء التواصل الاجتماعي على الواقعة، فقالت إحدى السيدات المحجبات: «ولهذا السبب، كوني مسلمة محجبة، أرفض السفر إلى فرنسا أرفض أن أنفق فلسًا واحدًا هناك.. أفضل السفر حيث يتم الترحيب بي»، فيما قال أحد المواطنين الفرنسيين: «كل يوم أشعر بالخجل أكثر فأكثر من كوني فرنسيًا.. لكن لا يزال هناك أشخاصًا متسامحون ومحترمون.. أتمنى ذلك»، بينما قال آخر: «سلوك مثير للاشمئزاز بصراحة، أنا آسف جدًا لأنه كان عليك أن تمر بذلك».