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دراما المتحدة

أوكرانيا تعلن تدمير 15 مسيرة روسية من أصل 16

كتب:

محمد عزالدين
06:48 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
أوكرانيا

أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا تدمير 15 مسيرة روسية من أصل 16، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين