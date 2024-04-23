أوكرانيا تعلن تدمير 15 مسيرة روسية من أصل 16 كتب: محمد عزالدين 06:48 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024 أوكرانيا أعلنت أوكرانيا تدمير 15 مسيرة روسية من أصل 16، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الخارجية الروسية»: الغرب يزيد من خطر نشوب حرب نووية لدعمه أوكرانيا «الخارجية الروسية»: انخراط أمريكا في حرب أوكرانيا سيتحول إلى فشل ذريع تفاصيل موافقة الكونجرس الأمريكي على دعم أوكرانيا وإسرائيل بـ95 مليار دولار البيت الأبيض: أمريكا سترسل أسلحة إلى أوكرانيا بعد الموافقة على طلب تمويل إضافي الناتو: دول الحلف اتفقت على منح أوكرانيا مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي «القاهرة الإخبارية»: زيلينسكي يعلن نفاد مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي أوكرانيا روسيا بقلم محمد عزالدين