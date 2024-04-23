تكريم إلهام شاهين من الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا

كرّم الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا إلهام شاهين، على مشوارها الفني المتميز، فيما شاركت الفنانة عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مجموعة صور من حفل التكريم.

إلهام شاهين تعلق على تكريمها الجديد

وعلقت «شاهين» على التكريم قائلة: «شكرًا جزيلاً للاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا.. تشرفتُ جدًا بلقائكم وتكريمكم لي.. أتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظنكم بي.. وأن نُشرّف مصر جميعًا في كل بلاد العالم.. تحياتي واحترامي»

تكريم إلهام شاهين في لوس أنجلوس

كما كرّم مهرجان هوليوود للسينما العربية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية الفنانة إلهام شاهين، عن مجمل أعمالها، وكتبت عن التكريم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائله: «سعدت جدًا بالتكريم بمهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس عن مشواري السينمائي، شكرًا للقائمين على المهرجان، وشكرًا للاستقبال الرائع من الجاليات المصرية والعربية».