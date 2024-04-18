إلهام شاهين تشيد بفيلم الرحلة 404

أشادت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بفيلم الرحلة 404، الذي جرى عرضه في افتتاح مهرجان هوليوود للسينما العربية.

ونشرت إلهام شاهين فيديو من افتتاح مهرجان هوليوود للسينما العربية، قائلة: «شاهدت في افتتاح مهرجان هوليوود للسينما العربية.. فيلم الرحلة 404.. فيلم رائع أعجبني جدا وأعجب كل الجمهور.. برافو لكل العاملين في هذا الفيلم.. برافو المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء، والمنتج محمد حفظي، و كل فريق الممثلين هايلين.. وعلى رأسهم أجمل النجمات منى زكي التي وصلت لمرحله عالية من النضج والاهتمام باختيار الأدوار.. حقيقي فيلم مشرف في المهرجانات الدولية.. برافو».

أبطال رحلة 404

فيلم رحلة 404 من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول.