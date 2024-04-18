إلهام شاهين أثناء تكريمها في مهرجان هوليوود للسينما العربية: سعدت بوجودي بينكم

كرّم مهرجان هوليوود للسينما العربية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية الفنانة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها، موجهة الشكر لها من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» «سعدت جداً بالتكريم بمهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس عن مشواري السينمائي، شكراً للقائمين على المهرجان، وشكراً للاستقبال الرائع من الجاليات المصرية والعربية».

مهرجان هوليوود يكرم الفنانة إلهام شاهين

وأشارت الفنانة إلهام شاهين خلال كلمتها في مهرجان هوليوود للسينما العربي «أقدر مشاعركم الجميلة، فإن هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا وبين المهاجرين المصريين والعرب بلوس أنجلوس، فإن فن السينما يجمعنا».

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان هوليوود للسينما العربية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية انطلقت في الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الأعمال السينمائية العربية وعرضها من أجل تعزيز التبادل الثقافي بين العرب والغرب، حيث تنطلق الدورة الحالية بمشاركة عدد من الأفلام المصرية من بينهم فيلم مقسوم والحريفة.