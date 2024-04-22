إلهام شاهين عن صلاح السعدني: كان أبا وأخا وصديقا

ألقت الفنانة إلهام شاهين في ختام مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس، كلمة عن الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو لكلمتها في المهرجان، قالت فيها: «فقدنا منذ أيام أخ وأب وصديق عزيز عليا، اشتركنا سويا في آخر أعماله ليالي الحلمية».

وعلّقت إلهام على الفيديو قائلة: «كلمة وداع للفنان الكبير والصديق الغالي صلاح السعدني في ختام مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب.. وسيعيش بيننا بأعماله الفنية الجميلة».

وفاة الفنان صلاح السعدني

وكان أعلن الفنان أشرف زكي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الجمعة الماضية، وفاة الفنان صلاح السعدني، بنشر صورة له وعلق عليها: «البقاء لله.. الفنان الكبير صلاح السعدني».