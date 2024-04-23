أنغام تشارك في احتفالات ذكرى تحرير سيناء

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي في الخامس والعشرين من إبريل الجاري، في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء.

ليلة استثنائية تحييها صوت مصر أنغام

ونشرت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البوستر الدعائي للحفل معلقة: «انتظروا ليلة استثنائية تحييها صوت مصر أنغام، ضمن فعاليات احتفالية ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة».

أنغام رمضان 2024

وتصدرت المطربة أنغام الترند طوال رمضان 2024، بعد مشاركتها في إعلان لإحدى الشركات بعنوان: «الساعات الحلوة مبتخلصش»، الذي قدمه كل من محمد رمضان وأنغام، بتوقيع أيمن بهجت قمر.