حرصت الفنانة السورية أصالة على توجيه الاعتذار للفنانة أنغام، بعد الخلاف الذي حدث بينهما منذ فترة طويلة، قائلة: «انقطعنا عن بعض لكن الود والمحبة والاحترام لدي تجاهك لم ينقطع ولا لحظة، وأنا فعلا أحبك واحترمك واحترم موهبتهم وفخورة بك وبموهبتك».

أصالة لأنغام:عمري ما قولت عنك إلا الكلام الحلو

وقالت «أصالة»، في تصريحات تلفزيونية، إن بالرغم من الخلاف بينهما إلا أنها لم تتحدث أبدا بسوء عن أنغام، «عمري ما قولت عنك إلا الكلام الحلو لأنك تستاهلي، أم عظيمة وصديقة رائعة وفنانة ملتزمة».

وأوضحت أصالة في حديثها لأنغام: إذا صدر منها شيء في الخلاف بينهم تجاهها فهي إساءة لنفسها قبل أن تكون لأنغام، «أنا أسأت الأول لنفسي كنت مش مرتاحة وزعلت صديقتي.. حقك عليا أنت في الدنيا ما في منك وصداقتنا تعني لي الكثير».

أنغام: أصالة شخصية لن تتكرر.. والزعل منها كان على قدر المحبة

قالت أنغام إن أصالة شخصية لا تتكرر إلا مرة واحدة فقط، وهي تعرفها منذ فترة طويلة وكانت تجمعهما علاقة صداقة وقرب بسبب تقاربهم في السن وتشابه ظروفهم إلى حد ما، «إحنا الاثنين بدأنا في سن صغير وشبه لم نعش طفولتنا واتحملنا مسؤوليات بدري والظروف دي خلتنا نحس ببعض، وهي فنانة أيضا لن تتكرر ولا تشبه أحد بمقومات فنية».

وتابعت: «لما زعلت منها الزعل كان كبير من كتر ما أنا كنت بحبها، وكنت حطاها في مكانة كبيرة عشان كدا الزعل كان كبير حسيت كأنها غدرت بيا، إحنا دخلنا بيوت بعض وكنا بناكل ونشرب سوا ونتكلم ومكنتش متخيلة منها الخبطة دي»