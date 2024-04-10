درست تمثيل وإخراج.. معلومات عن كارولين عزمي صاحبة دور «أنغام» في حق عرب

منذ المشهد الأول لها بمسلسل «حق عرب» خطفت الفنانة الشابة كارولين عزمي الأنظار إليها، بدور «أنغام» الفتاة التي فازت بقلب «عرب السويركي» في النهاية، عقب العديد من الأحداث المشوقة التي شهدها العمل، وعاش معها الجماهير ومتابعي الفنان أحمد العوضي.

وجذبت كارولين عزمي الأنظار بسلاسة مشاهدها وأدائها الدرامي المميز، لتكون واحدة من أبرز النجمات الشابات هذا العام.

من هي كارولين عزمي؟

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، عدة معلومات عن الفنانة الشابة كارولين عزمي، رفقة حسابها الرسمي عبر «إنستجرام»، ولقاءات إعلامية.

- وُلدت 17 أبريل عام 1996.

- درست كارولين في المعهد العالي للفنون المسرحية بقسم تمثيل وإخراج.

- كانت بدايتها الفنية عام 2017، تحديدًا خلال مشاركتها بالجزء الأول من مسلسل «الأب الروحي».

- اشتهرت بشخصية «هاجر» في المسلسل الاجتماعي «أبو العروسة».

- قدمت العديد من الأعمال الدرامية، على رأسها «قيد عائلي، حدوتة مرة، الشارع اللي ورانا، فوق السحاب».

- شاركت في فيلم «مهمة مش مهمة» عام 2022.

- احتفلت كارولين عزمي بخطوبتها على بيشوي ويليام، نجل صاحب أشهر متاجر مستحضرات التجميل، قبل أن تعلن انفصالها بعد 4 أشهر، إذ دونت حينها: «الحمد لله كل شيء.. قسمة ونصيب وربنا يكتب الخير للجميع».

- قدمت إحدى فقرات حفل مهرجان القاهرة للدراما رفقة أحمد داش عام 2022.