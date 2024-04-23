إقبال كبير من السياح على مهرجان الفوم في مرسى علم لمواجهة الطقس الحار

شهدت شواطئ مرسى علم، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا على مهرجان الفوم من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، والمصريين نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية في مواجهة الطقس الحار، والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، في أجواء من البهجة والسرور والتقاط الصور التذكارية.

مهرجان الفوم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ومنظم فعاليات مهرجان الفوم بأن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على تنظيم المهرجان تزامنا مع الطقس الحار، والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الجميع حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية، ونشرها على «السوشيال ميديا»، الأمر الذي يساهم في تنشيط السياحة بمدينة مرسى علم.

فنادق مرسى علم

وأوضح أن فنادق مرسى علم مستعدة لاستقبال آلاف السياح من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات حركة الطيران، وارتفاع نسبة الإشغالات، ومن المتوقع أن تكسر حاجز 90% في موسم الصيف المقبل.