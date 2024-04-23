وزارة الصحة تحذر من 4 أعراض.. تشير للإصابة بالتسمم الغذائي

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا بشأن أعراض بمجرد ظهورها على المواطنين لابد من التوجه إلى أقرب مستشفى على الفور، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على صحة الجسم.

أعراض تشير إلى الإصابة بمرض خطير

وجاءت الأعراض التي حددتها وزارة الصحة والسكان على النحو التالي:-

- ألم في البطن

- حمي

- قيء

- إسهال

أرقام طوارئ وزارة الصحة والسكان

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأعراض تشير الى الإصابة بالتسمم الغذائي، مشيرة الى أنه عند الشعور بهذه الأعراض لابد من الذهاب الى المستشفى فورا أو الطبيب المختص لمعرفة العلاج المناسب ، موضحة أنه يمكن الاستعانة بأرقام التواصل في حال حدوث طوارئ وهو الخط الساخن 137، و1647.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على اتباع نظام غذائي صحي وعدم شراء أي مواد غذائية من أماكن مجهولة المصدر، للحفاظ على الصحة العامة للجسم.