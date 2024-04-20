«الصحة» توضح التطعيمات الإجبارية قبل السفر للحج والعمرة

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1445هـ / 2024م، مشيرًا في تقرير رسمي له إلى التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج والتي تشمل تطعيم الالتهاب السحائي وهو الزامي.

التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج

وقال «عبدالغفار»، إنه لابد من وجود شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي، موضحًا أنه يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

وأضاف «متحدث الصحة»: «نوصي بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة»، مشيرًا إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.