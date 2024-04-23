وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الليتواني تعزيز التجارة الإلكترونية بين البلدين

استقبل الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماريوس سكوديس وزير الاتصالات والنقل في جمهورية ليتوانيا والوفد المرافق له بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي والبريد والتعهيد والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور آرتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا في مصر.

تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري

تناول اللقاء استعراض التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة بيئة داعمة للاستثمارات، والتوسع في قاعدة الكوادر المدربة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطرق اللقاء إلى أبرز المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية، والإشارة إلى التطور الذي يشهده البريد المصري وأبرز الخدمات المقدمة عبر فروعه المختلفة.

وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المباحثات خلال اللقاء تعد بداية للمرحلة الثانية من التعاون بين مصر وليتوانيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى زيارته لليتوانيا في أغسطس 2022 والتي شهدت الاتفاق على مجموعة من محاور التعاون مثلت المرحلة الأولى للتعاون بين البلدين بالمجالات ذات الصلة.

مجالات التحول الرقمي والبنية المعلوماتية في ليتوانيا

ولفت وزير الاتصالات إلى أن ليتوانيا دولة متقدمة في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، وهو الأمر الذي ينتج عنه تزايد الطلب على إقامة مشروعات تفوق قدرة الشركات الليتوانية في توفير موارد بشرية لها، وهو ما يمثل فرص للتعاون بين الشركات الليتوانية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في مجال التعهيد من خلال تشجيع الشركات الليتوانية لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر، توظف الشباب المصري في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف استكمال المهارات المطلوبة بسوق العمل الليتواني في هذه التخصصات.

التعاون بين هيئة البريد المصرية ونظيرتها الليتوانية

وأوضح أنه بحث التعاون بين هيئة البريد المصرية ونظيرتها الليتوانية من خلال تبادل الخبرات في مجال تقديم الخدمات البريدية، ونقل البعائث وتحفيز التجارة الإلكترونية وتقديم الخدمات المالية والبريدية والحكومية.

كما بحث التعاون في مجال دعم وتوسيع البنية التحتية الرقمية بمصر من خلال التعاون مع الشركات الليتوانية في إحلال شبكات النحاس بالألياف الضوئية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التبادل الطلابى بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الليتوانية؛ مشيرا إلى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لاحقا يتضمن عدد من مجالات التعاون.

ومن جانبه، أثنى ماريوس سكوديس وزير الاتصالات والنقل في جمهورية ليتوانيا على التطورات الكبيرة وحجم الانجازات التي تشهدها مصر؛ مشيدا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره من القطاعات الواعدة؛ مؤكدا دعم الحكومة الليتوانية للشركات للتوسع في حجم أعمالها داخل وخارج ليتوانيا وإقامة شراكات مع نظيرتها في الدول الأخرى.

وأشار إلى اهتمام ليتوانيا بتطوير البنية التحتية الرقمية لها، كما أنها تعد الدولة الأعلى في أوروبا بتقديم خدمات الجيل الخامس؛ حيث أن 80% من ليتوانيا جرى تغطيتها بشبكات الجيل الخامس.

وأوضح وزير الاتصالات والنقل فى جمهورية ليتوانيا، أن هناك فرص للتعاون فى مجال البنية التحتية الرقمية من خلال الشركات الليتوانية المتخصصة في هذا المجال؛ مشيدا بخبرة مصر الكبيرة بمجال البريد والتي تفتح مجالا لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

حضر اللقاء الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد الفوى نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بالشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة النقل والاتصالات فى جمهورية ليتوانيا.