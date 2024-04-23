وزير الرياضة من شمال سيناء: ندعم شباب المحافظة ببرامج ومشروعات وفعاليات متنوعة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة في جميع فعالياتها على الاستثمار في الشباب من أجل الدفع بعجلة التنمية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة شمال سيناء.

جاء ذلك خلال الجولة التي يقوم بها حاليا، وزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء، حيث استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الوزير بمكتب المحافظة، وذلك قبل بدء الجولة التفقدية ضمن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء.

اهتمام الدولة الكبير بدعم الشباب

كما شدد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة الكبير بدعم الشباب وتمكينهم من خلال مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الرياضية التي تنفذها الوزارة في المحافظة.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن زيارة وزير الشباب للمحافظة، تؤكد اهتمام الوزير ووزارة الشباب والرياضة الكبير بدعم الشباب في محافظة شمال سيناء، والحرص الدائم على تعزيز التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في مختلف المجالات.

تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم

وأوضح محافظ شمال سيناء أن ما شهدته محافظة شمال سيناء خلال الفترة الماضية، يؤكد أن هناك نقلة نوعية في كافة المجالات، خاصةً فيما يتعلق بشباب والرياضة بالمحافظة، حيث تم إنشاء العديد من المنشآت الشبابية والرياضية الحديثة، وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية التي أسهمت بشكل كبير في تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم، وتعزيز شعورهم بالانتماء والوطنية.

الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء تحتفل بعيدها القومي في الخامس والعشرون من شهر أبريل من كل عام، وذلك تخليداً لذكرى تحرير المحافظة عام 1973، حيث ستشهد المحافظة خلال هذه الاحتفالات العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.