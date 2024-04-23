قرار عاجل من اتحاد الكرة يهدد الأهلي بالحرمان من لقب دوري 2003

استدعى اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، منذ ساعات، مسئولي نادي إنبي وإبراهيم سعيد لاعب المصري، للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد بشأن شكوى الفريق البترولي لحسم بطولة الجمهورية 2003 والذي تم منحه للنادي الأهلي منذ أيام.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي: «اتحاد الكرة استدعى اليوم الثلاثاء مسئولي نادي إنبي ولاعب المصري للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد بشأن شكوى إنبي لحسم بطولة الجمهورية 2003».

كواليس أزمة الأهلي وإنبي في دوري 2003.. بطلها إبراهيم سعيد لاعب المصري

وكان إنبي قد تقدم بشكوى رسمية مطالبا بنقاط مباراة المصري، والتي فاز بها الأخير 2-0، وجود شبهة تزوير في تاريخ ميلاد إبراهيم سعيد فهمي لاعب الفريق البورسعيدي، وذلك قبل فوز الفريق البترولي على الأهلي 4-3 يوم الأحد الماضي، واحتفال الطرفين بالفوز باللقب، خاصة أنهما متساويان في عدد النقاط، لكن الأفضلية في مصلحة المارد الأحمر بفارق الأهداف، بحسب لائحة اتحاد الكرة.

من جانبه، قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، إن احتفال كل من الأهلي وإنبي بلقب دوري الشباب مواليد 2003، في آن واحد مشهد مكرر، مضيفا: «هذا الأمر حدث في عدة مناسبات ببطولات الناشئين، وسبق أن توج سموحة باللقب، ثم تم اكتشاف تسجيل أحد لاعبيه بإجراءات خاطئة».

وتابع: «يجب ألا تتهم الأندية بالتزوير، ربما تكون هناك أخطاء من جانب اللاعب أو أمور غير متعمدة، وفي النهاية إدارة المسابقات ليس لها علاقة بالأمر، فالشكاوى يتم النظر فيها من جانب لجنة شؤون اللاعبين، وأي ناد لن يقبل اتهامه بالتزوير، ولن يوافق على الإقدام على هذه الخطوة، موضحا أن "هناك تحقيقات مطولة للبت في شكوى إنبي من جهات مختلفة".

وواصل عامر حسين تصريحاته: «الشكوى قدمت يوم 16 أبريل الجاري وتحتاج وقتا طويلا لحسمها، وبالتالي فضلنا إقامة اللقاء الأهلي وإنبي، دون انتظار البت في الشكاوى»، مؤكدا على أنه في حالة ثبوت وجود خطأ في قيد لاعب المصري وعدم صحة الإجراءات سيتم اعتبار إنبي فائزا وسيمنح اللقب.

تعليق عامر حسين على مشهد احتفال الأهلي وإنبي بلقب دوري 2003

واختتم عن مشهد احتفال الأهلي وإنبي باللقب، قائلا: «دع الجميع يحتفل، لا أستطيع أن أعلق على تصرفات الأندية ومسؤوليها، هذا ليس دوري، في النهاية القانون سيأخذ مجراه وسيتم منح الحق لمن يستحقه».