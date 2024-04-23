قائمة رسوم قرض السيارات من البنك الأهلي المصري.. تفاصيل

يقدم البنك الأهلي المصري برامج تمويل متنوعة، من بينها قرض السيارة، بتمويل يصل إلى مليون ونصف جنيه للموظفين، و3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، حسب فئة العميل، وبفترة سداد تصل إلى 7 أعوام، بسعر عائد تناقسي.

ومن شروط قرض السيارة من البنك الأهلي المصري، ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا بالنسبة للموظفين، و25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

ونرصد في السطور التالية قائمة الرسوم على قرض السيارات من البنك الأهلي المصري، حسب الموقع الرسمي.

رسوم قرض السيارة الملاكي

- المصاريف الإدارية 1.5% حتى 5 سنوات، و3% حتى 6 أو 7 سنوات وبدون حد أقصى أو أدنى.

- رسوم السداد المعجل (الكلي) 3% من مبلغ التمويل القائم حتى 5 سنوات و3.5% للتمويل لأكثر من 5 سنوات.

- رسوم السداد المعجل (الجزئي) 3% من المبلغ المدفوع مقدما للتمويل حتى 5 سنوات، و3.5% للتمويل لأكثر من 5 سنوات.

- غرامة التأخير 3% من المبلغ المستحق.

- مصاريف حساب القرض مجانًا.

- مصاريف الاستعلام الائتماني مجانًا.

رسوم قروض السيارات بضمانات نقدية

- المصاريف الإدارية 1%.

- عمولة السداد المعجل (كلي/ جزئي) 3%.

- غرامة التأخير 3% من المبلغ المستحق ولم يدفع.